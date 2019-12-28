Bodrum'da Uluslararası Topluma Yılbaşı Kokteyli

28.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:29

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Kafe'de düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Emel Çakaloğlu ile birlikte Bodrum'da yerleşik yaşayan Rus, Alman ve İngilizlerin yoğunlukta olduğu dünyanın birçok ülkesinden vatandaş katıldı. Yılbaşı kokteyline katılanlar bir araya gelmenin mutluluğuyla unutulmaz bir gece yaşadı.

BODRUM BELEDİYESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ KURULDU

Başkan Aras, etkinlikteki konuşmasında, Bodrum'da yerleşik yaşayan yabancıların bütün problemlerini, sorunlarına çözüm bulacak, Bodrum Belediyesi Yabancılar Biriminin kurulduğunun müjdesini verdi. Başkan Aras "Bodrum'a yeni yerleşmek isteyen misafirlerimize destek olmak zorundayız. Belediye Halkla ilişkiler Birimi çatısı altında kurduğumuz, Uluslararası İlişkiler Birimi'nden yerleşik yaşayan vatandaşlarımıza her türlü sorunlarına çözüm bulacağız" dedi.

BAŞKAN ARAS "ÇAĞIMIZIN HALİKARNAS BALIKÇISI OLMALIYIZ

Dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum'a yerleşenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aras "Bugün Christmas kutlamaya geldik Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Biliyorsunuz Bodrum'da 5000'in üzerinde yaşayan yabancı misafirlerimiz var. O misafirlerimiz Bodrum'u en az bizim kadar seviyor, burada yaşamak istiyor, burada yaşamayı seçiyor. Burada dostluklar arkadaşlıklar kuruyorlar evleniyorlar, Çocukları oluyor, ölüyorlar Bodrum'a gömülmek istiyorlar. Bodrum çok özel bir yer 5 bin yıllık tarihinde birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Leleglerden Karyalılara, Antik Yunana bir çok insan bu topraklarda yaşamış" dedi.

Bodrum'un önemli bir kültürü olduğunu ifade eden başkan Aras sözlerine şöyle devam etti;

"Kültür çok önemli, Bodrum'un Kültürünü korumak için onun binlerce yıllık kültürüne vurgu yapacağız. Tıpkı Cevat Şakir gibi, Cevat Şakir bir dünya insanıydı Oxford mezunu idi. İstanbul beyefendisi idi dünyayı gezmişti, İzmir'de yaşamıştı. Ama Bodrum'a geldiği zaman Bodrum'un kültürüne tıpkı bodrumun süngercisi gibi balıkçısı gibi uyum sağladı ve Halikarnas Balıkçısı oldu işte bizlerde çağımızın Halikarnas Balıkçısı olmalıyız arkadaşlar. Hepinizi bizlerden biri olarak görüyoruz. Hiçbir zaman din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan bakıyoruz. Biz Sosyal demokrasinin yereldeki temsilcileriyiz. Türkiye'nin de kurtuluşunu sosyal demokraside görüyoruz. Sizleri seviyoruz." dedi.

Başkan Aras konuşmasının ardından çocuklarla birlikte yılbaşı pastasını kesti.

YABANCILARA İNGİLİZCE OLARAK HİTAP ETMESİ BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kutlamaya katılan yabancılara yaptığı konuşmasını İngilizce olarak yapması, yabancılar tarafından övgü ile karşılandı. İngilizce olarak konuşmasından memnun kalan yabancı katılımcılar, Başkan Aras'a övgü dolu sözler söyleyip bol bol fotoğraf çektirdiler.

Noel ağacı ve ışıklandırmalarla süslenen kafede kokteyl ile başlayan yeni yıl kutlamasında Sirtaki ve Flamenko dans gösterisi geceye renk kattı. Gece geç saatlere kadar süren kokteyle katılanlar dans ederek yeni yıla girecek olmanın keyfini yaşadı.

Kaynak: Bültenler