Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

28.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:51

Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı Bodrum'da maddi sıkıntıları olan vatandaşlara yüksek faizle para veren çete, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından çökertildi.

Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

MUĞLA - Bodrum'da maddi sıkıntıları olan vatandaşlara yüksek faizle para veren çete, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından çökertildi. 19 kişiyi mağdur eden 9 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşların maddi sıkıntılarını istismar ederek, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden bir çetenin olduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Delillendirme aşamasının sona ermesiyle birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla zanlılara yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde Bodrum Merkezli, İstanbul ve Diyarbakır illerini de kapsayan operasyon düzenlendi. 3 ilde yakalanan 9 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti kapsamında tefecilik yapmak suçlarından gözaltına alındı.

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Şimdiye kadar, 19 vatandaşı mağdur ettiği iddia edilen çete üyelerinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda evden çıkan senetler, paralar ve kumarhane malzemeleri ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda, 106 adet borç senedi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 350 adet fişek, 2 adet kelepçe, 1 adet başkasına ait tapu, 1 adet borçluları gösterir ajanda ele geçirildi. Mağdurlardan toplanan 270 bin TL, 41 bin Dolar, 3 bin 500 Euro, Bin Sterlin ile kumar oynatılmakta kullanılan çok sayıda malzeme de evin içerisinde bulunan bir gizli bölmeden çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve A.K. isimli 2 şahıs tutuklanırken, diğer 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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