Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
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Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov

Kızı Melisa ile Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram'dan paylaştığı son pozlarında güzel fiziğiyle öne çıktı. Subaşı'nın bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
11.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:07

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışına çıkamayan Şeyma Subaşı, 7 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı ile Bodrum'da tatiline tüm hızıyla devam ediyor. Her anını Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, son pozlarıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa süre içinde 100 binin üzerinde beğeni alan bikinili paylaşımlarında Subaşı, güzel fiziğiyle de dikkat çekti.

YÜZ BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Mavi bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içinde yüz binin üzerinde beğeni aldı.

Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRMIŞTI

Subaşı'nın kızının ağır çantaları taşıdığı videosu sosyal medya kullanıcılarını kızdırmıştı. Bikinisiyle iskeleye doğru dans ederek yürüyen Subaşı, bu anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Subaşı'nın, çantalarını 7 yaşındaki kızı Melisa'nın taşıması herkesi şaşırtmıştı. Kızına neden çantaları taşıdığını sorduğu anların videosunu da paylaşan Subaşı'ya "Küçücük çocuğa eşya mı taşıtıyorsun" diyerek tepki yağmıştı. Melisa'nın çanta taşımasını normal karşılayan sosyal medya kullanıcıları da "Bunda bir sakınca yok ki" yorumunu yapmıştı.

Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'dan vücut şov
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