Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi. Usta komedyen Twitter hesabından Ebru Yaşar'ın "Ateşten Gömlek" şarkısı paylaştı. Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisiyle cevap verdi.

08.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:03

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittikleri Bodrum'da evlerinin havuzunda sarmaş dolaş görüntülenen Serenay Sarıkaya (28) ve Cem Yılmaz (47), bugün aşka geldi.

SEVGİLİSİNE KALP EMOJİSİYLE CEVAP VERDİ

Usta komedyen Twitter hesabından Ebru Yaşar'ın hesabından Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısını paylaştı. Sarıkaya ise sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisiyle cevap verdi.

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

SERENAY, CEM YILMAZ'LA OLAN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi paylaştı. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

İlgili Haberler

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Magazin
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Magazin
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Magazin
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Magazin
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Magazin
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Magazin
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Mariah Carey Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 20:03:43. #1.14#
title