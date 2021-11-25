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Bodrum'da polislerden kadınlara çiçek

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da polislerden kadınlara çiçek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, Torba uygulama noktasında ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla kadınlara çiçek verdi.

Aralarında kadın polislerin de olduğu ekipler, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtıp, kullanımıyla ilgili bilgiler de verdi.

Kadınlar da kendilerine karanfil hediye eden polis ekiplerine teşekkür etti.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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