Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda duman görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden ekipler sevk edildi.

Burada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

 Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Mısır'da klinikte oksijen tüpü patladı: 14 yaralı

Mısır'da klinikte oksijen tüpü patladı: 14 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Amelia Hamlin Tunç Soyer Temel Karamollaoğlu Adnan Menderes
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Elmas Mesut Özil Temel Karamollaoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 23:09:25. #1.12#