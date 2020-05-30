Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı
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Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvanın ev kedisi olduğu ortaya çıktı.

Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen havyan ev kedisi çıktı
30.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvanın ev kedisi olduğu ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü doktor öğretim görevlisi Yasin İlemin ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da ormanlık alanda jaguara benzeyen hayvan göründüğü haberleri üzerine bölgede araştırma yaptı.

Yapılan incelemelerde hayvanın büyük bir ev kedisi olduğu belirlendi.

Dr. İlemin, AA muhabirine, Bodrum'un turistik bir bölge olduğunu, bu nedenle insanların çeşitli yollarla jaguar da beslemiş olabileceğini düşündüklerini ve araştırma gereği duyduklarını söyledi.

İncelemelerde bölgede yabani bir hayvanla karşılaşmadıklarını belirten İlemin, şöyle konuştu:

"Hayvanın kedi olduğunu ve aynı istikamette yine gezindiğini videoya kaydettik. Bu bölgede Anadolu parsı 1980'lerin sonuna kadar yaşamıştı, buranın doğal bir türüydü. Yalnız siyah olması bizi şüphelendirmişti. Ancak jaguar Güney Amerika türü. Hayvanın sırt yüksekliği diz kapağı altında. Jaguar bir yaban kedisi olarak Anadolu parsından iri ve yüksek bir hayvandır. Buradan bu hayvanlar geçseydi, muhtemelen ölçtüğümüz kayanın tam tepe noktasında hatta üzerinde olacaktı."

Bitez Mahallesi'nde dün, ağaçları sulamak için bir siteye giden Turgay Gelmez, sarp arazide kendisine yaklaşık 100 metre mesafede cinsini bilmediği bir hayvanla karşılaşmış, cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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