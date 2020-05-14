Bodrum'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı
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Bodrum'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılay'ın kan stokunu artırmak için başlattığı kan bağışı kampanyasına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosiklet tutkunu destek verdi.

Bodrum'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı
14.05.2020 00:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:51

Türk Kızılay'ın kan stokunu artırmak için başlattığı kan bağışı kampanyasına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosiklet tutkunu destek verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çağrısıyla Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü'nün öncülüğünde, Türk Chopper ve Anatolian Soldiers Bodrum üyelerinden oluşan grup, kampanyaya destek olmak için Kızılağaç mevkisindeki parkurda bir araya geldi.

Motosikletliler, parkurdan yola çıkıp Bodrum Belediye Meydanı'na geldi. Bazıları otomobille meydana gelen gruptakiler, Türk Kızılay'ın tırında kan bağışında bulundu.

Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyasına destek olduklarını söyledi.

Bugüne kadar hep Kızılay'ın yanında olduklarını belirten Şefkatlioğu, "Şimdi sıra bizde dedik ve kan bağışı kampanyasına katıldık. Hafta sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bağışta bulunanlara teşekkür eden Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi yetkilisi Neşe Acaroğlu ise kanın üretilen bir ürün olmadığını ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini beklediklerini söyledi.

Motosikletlilerden Murat Mert Işıklı da düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bodrum'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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