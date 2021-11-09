Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moloz yığınlarıyla doldurulan afet toplanma alanı havadan görüntülendi.

Ortakent Mahallesi'nde Muğla İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından afet toplanma alanı olarak kullanılan sahaya dökülen onlarca kamyon kaçak hafriyat yığını çirkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Toplanma alanının giriş kısımları moloz yığınlarıyla kapalı halde. Molozdan oluşan adacıklar olası deprem ve sel afetlerinde vatandaşların toplanmasına engel durumunda.

Alan içerisinde moloz yığınlarının yanı sıra diğer atıkların da çevreyi olumsuz etkilediği görülüyor.

Moloz yığınları drone ile havadan da görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığının konuyla ilgili araştırma başlattığı, Bodrum Belediyesinin de bölgede bir inceleme yapacağı bildirildi.

Öte yandan Muğla AFAD yetkililerinin de konuyla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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