Bodrum'da metruk otelde cinayet MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde metruk bir otelde bir kişi, arkadaşı tarafından çıkan kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde metruk bir otelde bir kişi, arkadaşı tarafından çıkan kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Günbatımı Plajı sonunda, metruk bir otelde yaşamını sürdüren M.Z (58) ve Hakan Aslan (45) arasında bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışma, aldıkları alkolün de etkisiyle bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.Z. üzerinde taşıdığı bıçağı Hakan Aslan'ın çeşitli yerlerine defalarca saplayarak öldürdü. Yapılan ihbar üzerine Turgutreis Jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek, katil zanlısı M.Z.'yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından Hakan Aslan'ın cesedi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı M.Z. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA