Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı.

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler
18.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:35

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında, denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Yapılan keşif dalışlarında, sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü görüldü. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Denize sıfır yapılaşma konusunun gereği yapılmadığı için iskelelerde kaçak yapılaşmalar çıktı. İskeleler amacından saptı ve iskeleler iş yerine dönüşmeye başladı. Bu da yetmedi, şimdi denizin dibine duvarlar ve dolgular yapılmaya başlandı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denize dolgu yapıldığını görüyoruz. Bir an önce yetkililerin el atması lazım. Kıyıların kamuya açık olması ve iskelelerin yasada belirtildiği gibi bir tek güneşlenme amaçlı olarak yapılabilmeleri iş yerine haline getirilmemeleri lazım; ancak bunların hiçbiri olmuyor. Deniz çayırlarının (posidonia) üzerini çeşitli dolgu malzemeleriyle örtmenin acısını çok sonra çekeceğiz. Denizi görmeye başladıkça, o kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız. Turizmi tabi ki yapalım ancak sürdürülebilir bir turizm yapalım" dedi.

'MİLYONLARCA HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLİYOR'

Denizin dibine 'kum tutucu' diye tabir edilen set olaylarının, deniz dalgalarıyla gelen ince kumların geri kaçmasını engellemek için yapıldığını belirten Yılmaz, "Burada yapılan denizin dibine duvar örüp, içine de dışarıdan malzeme doldurma olacak şey değil. Dışarıdan malzeme doluyorsa demek ki oranın doğal yapısından hoşlanılmıyor. ya taşlıktır ya posidonia çayırları vardır. Devasa iskeleler iş yeri haline getiriliyor. Artık öyle bir hale geldi ki kıyıda yapılan inşaatın hafriyatı denize dökülüyor ve daha sonra bu dolgunun üstü düzeltilerek orada işlem yapılıyor. ve bu işlemleri yapanlar daha sonra gidip Mal Müdürlüğü'nden buraları kiralamaya kalkıyorlar. Bunlara önlem almadığınız zaman 10 binlerce kamyon hafriyat taşımıyor, milyonlarca haksız kazanç elde ediliyor ve yapanın yanına kar kalıyor" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Dünya
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yeşim Salkım Şeyma Subaşı İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Süleyman Seba Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Türk Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:49:26. #1.14#
title