Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

08.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:48

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakam Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un da yer aldığı denetimlerde, Gümüşlük Mahallesi sahilindeki kafe ve restoranların işletmecileri ile vatandaşlar, maske ve hijyen konusunda uyarıldı.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede genel anlamda kurallara uyulduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Denetimler ile ceza yazmayı değil insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Denetimlerimizi belediye ve jandarma ekiplerince sürdürüyoruz. Halkın içerisine girip hem vatandaşları hem de işletmeleri denetliyoruz. Duyarlılığı canlı tutmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçede bu yıl nüfusun 600-700 binlere çıktığını belirten Yılmaz, hareketli nüfusun riskli olduğunu ancak ikinci konutu bulunan kişilerin tehlike oluşturmadığını kaydetti.

Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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