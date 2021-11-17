Bodrum'da kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen kediler için avukat Arzu Ayyıldız, suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sitede 26 Ekim'de, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan, 15 Ekim'de yine Kumköy'de 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü. Olayın ardından Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Avukatı Arzu Ayyıldız, kedi ölümleriyle ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.