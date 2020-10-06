Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, 2 ev ve 1 iş yerini su bastı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedenriyle cadde ve sokaklar dereye döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedenriyle cadde ve sokaklar dereye döndü. 2 ev ve 1 iş yerini su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu. İsale hattında çeşitli yerlerinde 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak isale hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru dün saat 19.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan su borusu nedeniyle Torba Gölköy yolu dereye dönerken bazı araçlar mahsur kaldı. Su taşkını nedeniyle 2 ev ve 1 iş yerini su basarken, iki katlı binanın al katında kalan Fatma Mete'ye (58) ait ev ev tamamen sular altında kaldı. Haber verilmesi üzerine MUSİKİ ekipleri suyu keserek çalışma başlattı.Bodrum Kaymakamı Bekir Yıkmaz olay yerinde incelemelerde bulundu. Anayolda biriken taş ve topraklar kepçe yardımı ile temizlendi. Patlamadan doloyı yolda büyük göçük oluşurken iki evde maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ