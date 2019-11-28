Bodrum'da içme suyu hattında patlama

28.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu yolda çukur meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle asfalt parçalanırken, caddede büyük çapta çukur oluştu.

Bölgede bir süre panik yaşandı, tazyikli su çevredeki bazı evlerin bahçelerine ve tarlalara doldu.

Öte yandan, aynı bölgede bir süre önce üç ayrı patlama daha yaşanmış, çevredeki bazı evleri su basmıştı.

Kaynak: AA