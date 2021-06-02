Bodrum'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesi için başlatılan kitap bağış kampanyası ilgi görüyor
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Bodrum'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesi için başlatılan kitap bağış kampanyası ilgi görüyor

Bodrum'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesi için başlatılan kitap bağış kampanyası ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası için açılan stant ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası için açılan stant ilgi gördü.

Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kütüphane kurulması yönündeki iş birliği protokolü çerçevesinde, ülke genelindeki kampanya dolayısıyla Bodrum Adliyesi'nde açılan standı protokol üyeleri ziyaret etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, kitabın hem vakit geçirme hem de kişinin kendini yetirmesinde önemli olduğunu belirterek kampanyayı desteklediklerini söyledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ise "Bir kitap bir umut" sloganıyla kampanyayı başlattıklarını belirterek, "Standımızda kitap bağış kabulümüz kampanya süresince devam edecektir. Unutmayalım ki kitap aklın ilacıdır, kitap en iyi dosttur, kitaplar uygarlıklara yol gösteren ışıklardır." dedi.

Topladıkları kitapları standa getiren Ortakent Mahallesi'nde esnaf Mustafa Ergül de "Esnaf odasından gelen mesajı tanıdıklarımızla, duyarlı arkadaşlarla paylaştık. Umarım gönderdiğimiz kitaplarla inşallah iyi zaman geçirirler." diye konuştu.

Kampanya kapsamında eski ve yeni kitapların getirildiği standı ziyarette, Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da yer aldı.

Kampanyaya resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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