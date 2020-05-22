Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
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Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyarırken, kente son 24 saatte ise yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı tespit edildi.

22.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:25

Seyahat kısıtlamasının olmadığı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kentte giriş- çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürerken, son 24 saatte ise yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER İLE YOLCULAR SALGINA KARŞI UYARILDI

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

ATEŞİ 38 DERECENİN ÜZERİNDE OLANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Jandarma ve polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

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