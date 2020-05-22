Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyarırken, kente son 24 saatte ise yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı tespit edildi.

Seyahat kısıtlamasının olmadığı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kentte giriş- çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürerken, son 24 saatte ise yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER İLE YOLCULAR SALGINA KARŞI UYARILDI

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.

ATEŞİ 38 DERECENİN ÜZERİNDE OLANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Jandarma ve polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.