Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 12 göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında,  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 12 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denizde mahsur kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 göçmenin bulunduğu yere geldi. Mahsur kalan göçmenler kıyıya çıkartılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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