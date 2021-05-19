Bodrum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a anlamlı klip
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Bodrum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a anlamlı klip

Bodrum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a anlamlı klip
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

BODRUM Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırladı.

BODRUM Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırladı. Klipte, EHF Avrupa Kupası'nı takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle kazanamayan Yalıkavakspor'un kadın oyuncuları yer alıyor.

Yalıkavakspor Hentbol Takımı, 2020-2021 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda 3, EHF Avrupa Kupası'nda ise finale kadar 5 maçta, toplam 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Takımın yenilmez armadaki yolcuğu Rocasa Gran Canaria maçına kadar başarıyla devam etti. Ancak bu yenilmezlik serisi Covid-19 pandemisi ile bambaşka bir boyut kazandı. Çeyrek finaldeki Rocasa Gran Canaria maçı öncesinde takımda 6 oyuncunun PCR testi pozitif çıktı. Avrupa Hentbol Federasyonu kararıyla, çeyrek final tek maç üzerinden oynandı. Yalıkavakspor, o tek maçta rakibini yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Lokomotiva Zagreb takımı oldu. Ancak Yalıkavakspor virüs sıkıntısından kurtulamadı. 18 kişilik takımdan, 15 sporcunun testi pozitif çıktı. Tüm girişimler sonuçsuz kaldı ve ilk kez Avrupa'da mücadele eden Yalıkavakspor Hentbol Takımı, iki maçta da hükmen yenilmiş sayılarak Avrupa'ya veda etti.

Bodrum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı klipte Yalıkavakspor Hentbol Takımı'nı unutmadı. Klipte, EHF Avrupa Kupası'nı takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle kazanamayan Yalıkavakspor'un kadın oyuncuları yer verildi. Klipte duraktaki taksicilerin ve tost yapan bir büfe işletmecisinin cep telefonuyla hentbol takımının maçını izlemesi ve hentbol takımının oyuncularından Yasemin Şahin, Reyhan Kaya, Yeliz Yılmaz, Cansu Piren, Buket Yılmaz ile röportaj ve sporcuların antrenmanından kesitler sunuldu.

Klipte ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmasına ve Yalıkavakspor Hentbol Takımı oyuncularını ziyareti de yer aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavakspor Hentbol Takımı'na desteğin süreceğini belirtip, "Kızlarımız tüm Avrupa'yı dize getirdi ancak virüse yenildi. Gururumuz olan kızlarımızın dün nasıl yanlarında olduysak, yarın da olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde, kızlarımızın hüzünlü başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyuyoruz. Belki bu yıl olmadı ancak gelecek yıl kızlarımızı Avrupa'da kupayı kaldırırken göreceğimize inancımız tam" dedi.


Bodrum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a anlamlı klip
Bodrum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a anlamlı klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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