Bodrum Belediyesi'ndeki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı şüphelisi serbest

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Belediyesi Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile kendisi gibi belediye çalışanı olan 1 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Kenan K. (40), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kenan K., adliye çıkışında yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP'ye oy verdiği için Batmaz tarafından birçok kez başka birimlere sürüldüğünü, olayın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kenan K., dün saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. 16 yıldır belediye personeli olan ve bir süre önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi Belediye sağlık ekibi yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu.

Olayın ardından motosikletle kaçan, giderken de elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilerek, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.Gözaltına alınan Kenan K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kenan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Toplam 16 yıldır Turgutreis ve Bodrum Belediyesi'nde görev yaptığını belirten Kenan K., adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar güvenlik görevlisi olarak görev yaptım ve hiçbir yüz kızartıcı suçum olmadı. Ama Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Önder Batmaz, akrabalarımla birlikte AK Parti ve MHP'ye oy verdiğimiz için, beni defalarca tehdit etti. Beni birebir tehdit etti. Bu son olaydan bir gün önce Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a durumu izah ettim. Ancak, değişen bir şey olmadı. Her defasında bu nedenle başka birimlere sürgüne gönderildim. Belediye Başkanı Ahmet Aras'a sesleniyorum; "Başkan, elinizi vicdanınıza koyun. Bana ve aileme küfrettin. Bana, yumruk attın. Ben sana bir kusur etmedim. Başkan sen Bodrum'un başkanısın. Turgutreis, Bodrum, Yalıkavak hizmet bekliyor. Biz adalet, hak ve hukuk istiyoruz. Belediye içerisinde olan yolsuzluk, fırıldakları önlemeye çalış. Beni ve ailemi yumruklamaya çalışma. Beni tehdit etme, rica ediyorum senden. Sen Bodrum Belediye Başkanı'sın. Benim 3 çocuğum var. Ekmek mücadelesi veriyorum. Ne hatam var? Ne yapmışım? Ben, konuyu Türk adaletine havale ediyorum. Adalet yerini bulur" dedi.

Kenan K., Batmaz tarafından birçok kez başka birimlere sürüldüğü için tartıştıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ