BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ 2. ETABI BAŞLADI
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BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ 2. ETABI BAŞLADI

BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ 2. ETABI BAŞLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nin 2. etabı Sakiler grubunun konseri ile start aldı.

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nin 2. etabı Sakiler grubunun konseri ile start aldı. Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. 23 Temmuz tarihinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'in sahne aldığı konserle başlayan Bodrum Belediyesi Kale Konserleri geçtiğimiz akşam Sakiler grubu ile devam etti. Konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile çok sayıda yurttaş katıldı. KALEDEKİ ETKİNLİKLERLE ÇARŞI DAHA DA CANLANIYORBodrum Belediyesi olarak, bu yıl 8 konserin planlandığı, ücretsiz halk konserlerinin hem çarşıyı canlandırmak, hem de halkla değerli sanatçıları buluşturmayı amaçladıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Öncelikle Bodrum Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği içinde düzenlediğimiz, sponsorlarımızın katkılarıyla devam eden konserlerimiz Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ve çevre bölgelerde büyük bir yangın afeti yaşadık. Ama biz yangında bir şey gördük; dayanışma. Bu da Bodrum'un farklılığını ortaya koydu. Bu gurur hepimizindir. Ben tekrar kalede konser yapmamızı sağlayan çok kıymetli Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve yine Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. " dedi. SAKİLER KONSERİNE YOĞUN İLGİBodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren Sakiler Grubunun konseri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" isimli şarkısını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, beğeni kazanan grubun solisti Hasan Gözetlik ilk halk konserini Bodrum'da verdiklerini, ilklerin unutulmayacağını, bundan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Gözetlik sahnede yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bu güzel geceyi bize sağlayan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a ve Bodrum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Tüm dünya şu anda zor durumda biz size enstrüman çalmanın, şarkı söylemenin keyfini çıkaralım. Siz de bizi dinlemenin keyfini çıkarın" dedi. Konser sonrası Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun tarafından sanatçılara, 'Bodrum Belediyesi Sanat Dostu Beratı' ve çiçek takdim edildi. BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ PROGRAMI: 'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri ile 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos Ferhat Göçer, 31 Ağustos Zehra, 2 Eylül Serdar Ortaç ve 3 Eylül'de ise "Kardeşim Helikopter" repliği ile ünlü Uzi Bodrum halkı ile buluşacak. Programlar öncesinde yerel müzisyenlerin de sahne alacağı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri, sponsorlar eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenirken konserlerin başlama saati ilse 21. 00'dir.

Kaynak: Habermetre

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