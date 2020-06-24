Bodrum Belediyesi eski başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası
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Bodrum Belediyesi eski başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'ya 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandıkları davada 1'er yıl hapis cezası verildi.

Bodrum Belediyesi eski başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası
24.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:05

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Kocadon ve  Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'ya 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandıkları davada 1'er yıl hapis cezası verildi.

CHP'li Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 4 yıl önce dava açıldı. Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde, Bodrum ilçesinde bulunan bir taşınmasın Belediyece düzenlenmiş olan tadilat yapı ruhsatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı revizyon imar planının ilgili hükümleri ve 3194 sayılı kanunun 3. maddesi hükümlerine aykırı olduğu kaydedildi. Suça konu yapıların mimari projesinin 1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı imar planına uygun olarak düzenlenmediği belirtildi. Mimari projesine göre, Bodrum Belediyesi'nce verilen 11 Ocak 2012 tarihli tadilat yapı ruhsatlarının da bu plana uygun olarak düzenlenmediği, söz konusu aykırılıklarla ilgili idarenin görevini yerine getirmekte gerekli dikkat ve özeni göstermediklerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu gayrimenkul ile ilgili verilmiş olan toplam 10 adet yapı ruhsatının düzenlenmesinde Belediye Başkanı olan sanık Mehmet Kocadon ile İmar ve Şehircilik Müdürü sanık Haluk Aytı'nın sorumlu olduğu belirtildi. Bu suretle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri kaydedildi.

Mahkeme, geçen şubat ayında kararını verip,  Bodrum Belediye eski Başkanı Kocadon ile Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'yı 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.  Kocadon'un avukatı Mehmet Akif Türkoğlu, karar duruşmasının ocak ayında yapıldığını ancak koronavirüs salgını süreci dolayısıyla tebligatın ellerine yeni ulaştığını söyledi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Türkoğlu, "Daha kesinleşmemiş bir karar. İstinaf sonucunu bekleyeceğiz. Kararın bozulacağına inanıyoruz. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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