Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlendi

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Etkinliğe, Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Muğla- Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde kıyı temizliği yaparak destek verdi. Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur da etkinliği takip edenler arasındaydı.

Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen çalışmada belediye dalış ekibi bu hafta Gümbet koyunu temizledi. Gümbet Plajı ve Bodrum Belediye AŞ Gümbet Cafe önünde iki saat boyunca dalış yapan ekip deniz dibinde birikmiş atıkları topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan ''Denize En Çok Mavi Yakışır'' sloganıyla 8. yılına giren etkinlikte, geçen sene Gümbet temizliğinde gönüllü dalgıç ekibiyle 634 kilogram atık çıkartıldığını belirterek; şimdi ise aşırı yağışlardan dolayı sokaklara gelişi güzel atılan atıkların fazlalığından, bu yıl daha fazla miktar atık çıkabileceğini ifade etti. Doğan konuşmasına; "Özellikle dere yataklarının olduğu yerlerde çok fazla atık var. Az önce gördük, kepçeyle kaldırdık. İnsan kuvvetiyle kaldıramadığımız atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bu kadar etkinlik yapmamıza, bu kadar farkındalık yaratmamıza rağmen çocuklara, okullara gitmemize rağmen hala başarılı olmak için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz atıklarını gelişi güzel atmamaları. En yakın çöp kutusuna bırakmaları. Zaten kaba atıklarını belediyemize bildirdiklerinde biz geliyoruz, atık günlerimiz var mahallelerimizde, o atık günlerinde gidip alıyoruz. Bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü gelişi güzel atılan her atık daha sonra denize kadar ulaşıyor. Biliyorsunuz bu mikro plastik denen olay balıklara kadar yansıyor. Balıklar bu atıkları yiyor, biz de balıkları yiyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz."

Alışveriş Arabası Çıkarıldı

Yaklaşık 1 ton atığın çıkarıldığı etkinlikte plastik, cam, metal atıklarının yanı sıra dalgıçların denizden çıkardığı alışveriş arabası dikkat çekti. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliğinin Gümbet'ten sonraki durağı Müskebi olacak.

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