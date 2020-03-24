Bodrum Belediyesi araçları dezenfekte ediyor Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19 önlemleri kapsamında, araçları ücretsiz ilaçlamaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı korona virüs tehdidine karşı Bodrum Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bodrum sınırları içinde bulunup da dışarıda hizmet vermek zorunda olan ticari araçların ve kişilere ait özel araçların dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri, Konacık Gaz Deresi mevkiindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ücretsiz olarak yapılmaya başlandı. 45 dakika içinde yaklaşık 80 araç dezenfekte edildi. Saat 09:00'da başlayan dezenfektasyon işlemleri 17:00'a kadar devam edecek.

İşlemleri yerinde takip eden temizlik işlerinden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı açıklamada;

Bodrum Belediye BaşkanımızSayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, Bodrum sınırları içerisinde bulunan, faaliyetine devam etmek zorunda olan tüm ticari, toplu taşıma araçları ve diğer özel araçlar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak araç ilaçlama faaliyetine başlandı. Yaklaşık 45 dakika içerisinde yaklaşık 80 aracımız ilaçlanmıştır. Bununla ilgili bir ihtiyaç olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıktı. Hafta sonu emekçi kardeşlerimin çalışmaları doğrultusunda bir sistem oluşturuldu. Makinelerimiz ve ilaçlarımız temin edildi. Bodrum'daki tüm araçları bu hizmeti ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler