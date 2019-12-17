Bodrum Belediye Gıda A.Ş. yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

17.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:13

34 işletme ve 387 personel ile hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediye Gıda A.Ş.'nin, 2019 Nisan başından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ve mali tablosu basın mensupları ile paylaşıldı. Şirket Koordinatörü Faruk Ulusoy, teknik olarak iflas durumunda bulunan Gıda A.Ş.'nin hedefini "Zarar etmeden ya da kar amacı gütmeden, kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak" olarak özetledi.



Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Bodrum Belediye Gıda A.Ş. Koordinatörü Faruk Ulusoy, şirketin geldiği noktayı, planlanan çalışmaları ve şirketin hedefini şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine sundu.



Ulusoy yaptığı açıklamada, şirketin en büyük giderlerinin SGK ve Vergi Dairesine olan borçları ve personel gideri olduğunu ifade etti. Faruk Ulusoy, "Cari vergi ve sigorta borçlarımızı artık ödemeye başlayacağız. Vergi dairesi ile yapılandırma yoluna gideceğiz. Biz bu geçmiş borçları çözdüğümüz zaman teknik iflastan da çıkmış olacağız. Ocak 2020'de SGK borçları ödenmeye başlanacak. " dedi.



Maaşlar günü gününe ödeniyor



Personel maaşlarının artık zamanında ödendiğini ifade eden Gıda A.Ş. Müdürü Ulusoy, kış aylarında da personel maaşlarının gününde ödenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Personel durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Faruk Ulusoy konuşmasında şu bilgilere yer verdi, " 31 Ekim itibari ile emekliliği gelenlere ve gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için toplamda 2.6 milyon TL kıdem tazminatı ödedik. 3 yıllık toplu iş sözleşmeleri yapılan 222 personel sendikalı olarak çalışıyor. Bugün itibariyle 34 işletmemizde toplam 387 personel çalıştırıyoruz."



Plaj kafeler geliyor



Şirkete ait işletmelerden biri olan Gümbet Limanı'nın yasal mevzuatlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini söyleyen Faruk Ulusoy, bazı bölgelerde yeni kafeler açılacağını dile getirdi. En fazla talebin Tepecik Mahallesi'nden geldiğini söyleyen Ulusoy, Tepecik ve Bitez Mahallelerinde yeni kafeler için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ulusoy ayrıca, sezon başında ihtiyaç duyulan bazı bölgelere de Belediye plaj kafeleri açılacağını söyledi. Gündoğan Mahallesi'nde de halk plajı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ulusoy, Sayıştay talebi doğrultusunda 31 Aralık 2019 itibariyle Binnaz Karakaya Spor salonunun Belediyeye devredileceğini ve buradaki mevcut personelin yeni açılacak kafelerde görevlendirilebileceğini açıkladı.



Yıl sonu zararı 4 milyon TL olarak tahmin ediliyor



Yapılan değerlendirmelerde, 2018 yılını yaklaşık 10 milyon TL ile zararla kapatan şirketin 2019 yılını ise 4 milyon TL civarında zararla kapatmasının öngörüldüğü ifade edildi.



Ulusoy son olarak, kurum içi aidiyet duygusunu geliştirmek, yöneticiler ve personelin birbirlerine karşı tutumlarını iyileştirmek ve Gıda A.Ş. işletmelerine gelen misafirlere kaliteli hizmet vermek adına uzman eğitimciler eşliğinde eğitimlerin verilmeye başlandığını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA