Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
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Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı Pazarda 1700'lü yıllara ait eserler de yer aldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1700'lü yıllara kadar uzanan ürünlerin de yer aldığı antika pazarı açıldı.

Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı

Pazarda 1700'lü yıllara ait eserler de yer aldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1700'lü yıllara kadar uzanan ürünlerin de yer aldığı antika pazarı açıldı.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, antika özelliği taşıyan ürünlerin satışının yapılabileceği bir antika pazarı kurulmasıyla ilgili başlattığı çalışmalar sonucu, Bodrum Antika Pazarı, 15 Ağustos itibariyle antika severleri ağırlamaya başladı.

Her Pazar, 09.00-20.00 saatleri arasında kurulacak olan pazarın ilkine; antika satıcılarının, koleksiyonerlerin ve halkın ilgisi büyüktü. 1700'lü yıllara kadar uzanan çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan pazarda, dünya tarihinden ve ülkemiz yerel tarihinden eserler bulunuyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen 50 antikacı, pazarı ziyaret edenlere hem eşyaların tarihi hakkında bilgi verdi hem de ürünlerin satışlarını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürü Ahmet Demirel de antika pazarını gezerek stant sahiplerini tek tek ziyaret ettiler. Eserleri beğeniyle inceleyen Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu; "Uzun zamandır açmayı planladığımız pazarı açmış bulunuyoruz. Burada standı olan antikacılara ve antika severlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Pazarın Bodrum'un tanıtımına ve Bodrum esnafına sağlayacağı katkıdan bahseden Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürü Ahmet Demirel, halkın ilgisinden memnun olduğunu, ileri zamanlarda bu ilginin daha da artacağını belirtti.

Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı
Bodrum 'Antika Pazarı' kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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