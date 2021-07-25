Ece Erken ve eşi gelen 20 binlik hesaba sitem edince kavga çıktı
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Ece Erken ve eşi gelen 20 binlik hesaba sitem edince kavga çıktı

Ece Erken ve eşi gelen 20 binlik hesaba sitem edince kavga çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda kavgaya karışmıştı. Instagram hesabından açıklama yapan Erken, ödenen hesabı edilen bir sitemden dolayı bu kavganın başladığını söyledi.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da gittikleri mekanda darp edildiklerini söyledi. Instagram'dan açıklama yapan sunucu şunları söyledi: "Dün gece evli çift arkadaşlarımızla ilk kez gittiğimiz Mücver isimli mekanda Yıldız Tilbe'nin 22.30'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto etti."

20 BİNLİK HESABA SİTEM ETTİLER

Açıklamalarına şu şekilde devam den Erken, "Yine aynı mekanda gece saat 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan ve bir-iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödedik. Eşim de ödemeyi yaptıktan sonra bu milleti dolandırmak değil mi diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil ödenen hesaba edilen sitem söz konusu... Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.

ÖDEDİĞİ HASABI DA PAYLAŞTI

Daha sonra ödediği hesabı paylaşan Erken, "Bu da ödenen hesap. Artık buna bir dur denmeli" ifadelerini kullandı.

Ece Erken ve eşi gelen 19.250 TL'lik hesaba sitem edince kavga çıktı
Ece Erken ve eşi gelen 20 binlik hesaba sitem edince kavga çıktı
Ece Erken ve eşi gelen 20 binlik hesaba sitem edince kavga çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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