Bobby Brown kimdir? Bobby Brown kaç yaşında, nereli? Bobby Brown eşi ve çocukları!
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Bobby Brown kimdir? Bobby Brown kaç yaşında, nereli? Bobby Brown eşi ve çocukları!

20.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:29
Bobby Brown kimdir? Bobby Brown kaç yaşında, nereli? Bobby Brown eşi ve çocukları!

Bilinen adıyla Bobby Brown ünlü Amerikalı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Peki, Bobby Brown kimdir? Bobby Brown kaç yaşında, nereli? Bobby Brown çocukları ve eşi!

Ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın özel hayatındaki ve kariyerindeki dönüm noktası Bobby Brown'la yaptığı evlilik oldu. Peki, Bobby Brown kimdir? Bobby Brown kaç yaşında, nereli? Bobby Brown eşi ve çocukları!

BOBBY BROWN KİMDİR?

Müzik kariyerine R&B grubu "New Edition" ile başlayan Bobby Brown, grubun en genç üyesi olarak yaptığı albümlerin ardından, gruptan ayrılmıştır. Sanatçı bunun ardından, 1986'da ilk albümü "King Of Stage" ile solo olarak müzik dünyasına adım atmıştır. Ancak ilk albüm, beklenenin altında bir başarı göstermiştir. Ancak tüm bunların ardından çıkan 1988'deki 2. albüm, özellikle ABD'de 7 kez platin kazanarak, sanatçının en başarılı albümü olmuştur. 1990'ların ortalarına kadar kendinden söz ettiren Bobby Brown, bir süre sonra albümlerinden çok, uyuşturucuyla olan ilgisiyle kendinden söz ettirmiştir.

BOBBY BROWNEŞİ VE ÇOCUKLARI!

Ünlü R&B sanatçısı Whitney Houston ile evlenen Brown, 1993'te Bobbi Kristina Brown adlı kızlarını dünyaya getirmişlerdir. Brown daha sonraları, Houston'ı da bu batağa sürüklemekle suçlanmıştır. Çift son olarak 2006'da boşanmıştır.Bobbi Kristina Brown, La'Princia Brown adında çocukları bulunmaktadır.

BOBBY BROWN ALBÜMLERİ!

1986 - King Of Stage

1988 - Don't Be Cruel

1989 - Dance!...Ya Know It!

1992 - Bobby

1993 - B.Brown Posse

1993 - Remixes N the Key of B

1997 - Forever

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