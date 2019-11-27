BNP Paribas Cardif'ten startup'lara destek

27.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:38

BNP Paribas Cardif Türkiye, sektördeki yenilikçi çözümleri destekleyen inovatif çalışmaları kapsamında, girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı. Yeni nesil girişimcileri güçlendirmek üzere gerçekleştirilecek program, aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi hedefliyor.

Türkiye ve farklı ülkelerden katılımcı startup'ların, ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin İnternet'i ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları alanlarında sunacakları yenilikçi projeler arasında ilk üç fikir ödüllendirilecek. Başvuruları 4 Aralık'a kadar sürecek programın sonuçları, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik ile açıklanacak.

Kaynak: Bültenler