BMW Türkiye ve BMW Motorrad Türkiye'ye beş ödül birden

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, bu yıl 5’incisi düzenlenen Social Media Awards’ta BMW Türkiye ve BMW Motorrad Türkiye ile beş farklı kategoride beş büyük ödüle layık görüldü.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards'ta BMW Türkiye ve BMW Motorrad Türkiye ile beş farklı kategoride beş büyük ödüle layık görüldü.

Sosyal medya sektör liderlerinin bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük sosyal medya ödüllerinden Social Media Awards'ta yarışan BMW Türkiye, Veri Analitiği Ödülleri'nde Otomotiv Üreticileri kategorisinde Altın, "The Magic Remote" projesi ile de Jüri Ödülleri'nde Online Medya Satın Alma kategorisinde Gümüş, Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı ve Yeni Teknolojilerin Kullanımı kategorilerinde ise Bronz ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca Veri Analitiği Ödülleri'nin Motosiklet kategorisinde BMW Motorrad Türkiye, Bronz ödülü kazandı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Günümüzde sosyal medyanın marka iletişimi açısından her geçen gün daha da güçlü bir yer edindiğinin altını çizen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: "İş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, insan tabanlı yapısı ile mesajlarımızı hedef kitlelerimize en etkili ve hızlı şekilde aktarabilmemiz açısından oldukça önemli. Aynı zamanda takipçilerimizle şeffaf ve doğrudan iletişim kurmamıza da olanak sağlaması dolayısıyla göz ardı edilemez bir değer. Biz de BMW & BMW Motorrad Türkiye olarak sosyal medyayı iş yapış şekillerimize ve iletişimlerimize en etkili şekilde entegre etmeye gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl yine aynı organizasyonda BMW & BMW Motorrad Türkiye olarak farklı kategorilerde kazanmış olduğumuz üç bronz ödülün ardından bu sefer altın, gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam beş ödülle ayrılmak ayrıca gurur verici. Bu gururu yaşamamıza vesile olan tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Carmedya.com