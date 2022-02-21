BMW i4 Raisa&Vanessa'nın dijital defilesine konuk oldu

Borusan Otomotiv'in temsilcisi olduğu BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa'nın New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.

BMW'nin tamamen elektrikli modellerinin çatı markası BMW i iş birliği ile gerçekleştirilen özel etkinlikte Yeni BMW iX ve Yeni BMW iX3 sergilenirken, Yeni BMW i4 ise Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı. Raisa&Vanessa'nın 2022 Sonbahar Kış koleksiyonuna estetik tasarımı ve cesur karakteri ile eşlik eden tamamen elektrikli Yeni BMW i4'in ilk çeyrek sonunda Türkiye'de yollarla buluşması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik, tasarım ve lüksün zamansız hikayesi

Modacı ikizler Raisa&Vanessa ile birlikte gerçekleştirilen iş birliğinin bir parçası olarak, Yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik, tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin buluşturulmasının konu edinildiği bir film de yayına alındı. Doğadan, stilden ve lüksten ödün vermeyen tasarımlarla sürdürülebilirliği modaya yansıtma çabasında olduklarını ifade eden Raisa&Vanessa kardeşler, son koleksiyonlarına eşlik eden Yeni BMW i4'ün de tüm bu özellikleri tek bir potada erittiğini belirtti. Tasarıma başlarken doğa ile ilişki kurmanın ve doğanın zamanıyla senkron olmanın ilk adım olduğunu belirten tasarımcılar, Yeni BMW i4'ün modern, zarif ve sportif tasarımını doğa dostu elektrikli teknolojisiyle birleştirmesinden de etkilendiklerini belirtti.

Yeni BMW i4

BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4 ve ilk tamamen elektrikli M modeli Yeni BMW i4 M50 yollarla buluşmak için gün sayıyor.

BMW'nin sportif karakterini ve Gran Coupe´'nin zarif tasarımını, ferahlık ve pratiklikle birles¸tiren Yeni BMW i4, WLTP normlarına göre 500 km'yi aşan bir menzil sunuyor. Bas¸tan itibaren tamamen elektrikli bir su¨ru¨s¸ sistemi ic¸in tasarlanmıs¸ esnek arac¸ mimarisine sahip Yeni BMW i4, 2022'nin ilk çeyreğinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak.

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Carmedya.com - Otomobil