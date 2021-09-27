BM Yemen Temsilcisi, Yemen'deki barış çabalarına kadınların da dahil edileceğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barışı sağlama çabalarında kadınlara da rol verileceğini belirtti.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yemenli Kadınlar Özel İstişare Grubu'nun bu hafta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir toplantı yapacağı, dün de BM Özel Temsilcisi Grundberg ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Grundberg, grubun üyesi kadınların "barışa olan bağlılığının ilham verici" olduğunu vurguladı.

Barış çabalarında başta toplumsal çeşitlilik olmak üzere kapsayıcılığın önemine değinmeye devam edeceğini aktaran Grundberg, ülkede çatışan ve etkin taraflar ile bu konuda ısrarcı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi tarafından oluşturulan Yemenli Kadınlar Özel İstişare Grubu'nda, Yemenli tanınan aktivistler yer alıyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.