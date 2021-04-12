BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths taraflara ön koşulsuz müzakere çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki savaşı sona erdirmenin tek çözümünün müzakereler yoluyla olabileceğini ve savaşan tarafların bu fırsatı şimdi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki savaşı sona erdirmenin tek çözümünün müzakereler yoluyla olabileceğini ve savaşan tarafların bu fırsatı şimdi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Griffiths, taraflara mevcut fırsatı değerlendirmeleri ve ön koşul olmaksızın iyi niyetle müzakere etmeleri çağrısında bulunarak, "Hepimiz bu trajediyi sona erdirmek için tek çözümün, Yemen'deki kadınlarla Yemenli erkeklerin özlemlerini karşılayan müzakere edilmiş bir siyasi çözüm yolu olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.

Yemen'de diplomatik müzakere sürecinin "kritik bir aşamaya" ulaştığına dikkat çeken Griffiths, ilk önce kritik insani ihtiyaçların ele alınması ve taraflar arasında güven oluşturulması gerektiğini belirtti.

Griffiths, "Tüm bu insani tedbirlere ilişkin bir anlaşmanın, tarafların çatışmayı sürdürülebilir ve kapsamlı bir şekilde sona erdirmek amacıyla BM himayesinde hızlı bir şekilde kapsayıcı barış görüşmelerine girmeleri için elverişli bir ortam yaratacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ