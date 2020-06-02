BM: "Virüs ve protestolar, gizlenen ırkçılığı ortaya çıkardı"
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BM: "Virüs ve protestolar, gizlenen ırkçılığı ortaya çıkardı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet, ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestoların yalnızca polislerin siyahilere yönelik şiddetini değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam gibi alanlardaki ırk ayrımcılığı ve eşitsizlikleri de...

BM:
02.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:21

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet, ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestoların yalnızca polislerin siyahilere yönelik şiddetini değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam gibi alanlardaki ırk ayrımcılığı ve eşitsizlikleri de ortaya çıkardığını ifade etti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların şiddet olaylarına dönmesiyle ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki protestoları önlemek için binlerce asker ve polis görevlendirdiğini açıklamıştı. Bu müdahaleler sırasında yaşanan arbede ve polisin halka karşı tutumuna bir tepki de BM'den geldi. ABD'de başlayan protestolara ilişkin açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet, protestoların ABD'deki eşitsizlikleri gözler önüne serdiğini belirtti. Bachelet, "Protestolar yalnızca polislerin farklı renkteki insanlara yönelik şiddetini değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam gibi alanlardaki ırk ayrımcılığını ve eşitsizlikleri de ortaya çıkardı" dedi.

Konuya dair sosyal medyadan paylaşım da yapan Bachelet, "Hepimizin ırkçılıkla mücadelede sorumluluğu var. Covid-19 ya da değil, herkesi tavır almaya, konuşmaya ve mevcut olan her yerde ırkçılığa son vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin halka karşı orantısız güç kullandığını ifade etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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