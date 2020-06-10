BM uyardı: Gıda sistemleri çöküyor
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BM uyardı: Gıda sistemleri çöküyor

Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak.

BM uyardı: Gıda sistemleri çöküyor
10.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:30

Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak. 49 milyon kişi pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir ; korkutan açıklama BM'den geldi

'Gıda sistemleri pandemi nedeniyle çöküyor". Uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi. Guterres, gıda güvenliği konusunda yayımladığı video mesajında, 7,8 milyar olan dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda bulunmasına rağmen, yeni tip korona virüs salgının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ve her beş çocuktan birinin yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği yaşadığını belirten Guterres, 'Gıda sistemlerimiz çöküyor ve kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor. İfadesini kulandı.

Guterres, ayrıca '49 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak' diye de ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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