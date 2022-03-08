Savaşın utanç tablosu! BM, Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu - Haberler

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Savaşın utanç tablosu! BM, Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

AA - Bayram Altuğ - Dünya
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Günlerdir devam eden Kuzey Savaşı'nda yüz binler evlerini geride bırakmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Ukrayna birkaç hafta içinde savaşa sürüklendi. Rusya'nın işlediği savaş suçları on binlerce insanın evini yerle bir etti. Yüz binlerce insan evlerini bırakıp ülkeyi terk etmek için sınıra akın etti. Birleşmiş Millletler on günü biraz aşkın bir süre içinde 2 milyon kişinin Ukrayna'dan ayrılarak komşu ülkelere sığındığını açıkladı.

Savaşın utanç tablosu! BM, Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

24 ŞUBAT'TAN BU YANA 2 MİLYON KİŞİ EVİNİ BIRAKTI

Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi. Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

Savaşın utanç tablosu! BM, Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

1 MİLYON 500 BİN KİŞİ ROMANYA'YA GEÇTİ

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor. BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Savaşın utanç tablosu! BM, Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu

AA / Bayram Altuğ - Dünya

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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