BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis'ten, hükümetin hızlıca kurulması çağrısı
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BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis'ten, hükümetin hızlıca kurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis, Lübnanlı yetkililere, halkın taleplerine cevap verecek bir hükümetin hızlı bir şekilde kurulması çağrısında bulundu.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis'ten, hükümetin hızlıca kurulması çağrısı
12.08.2020 01:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 02:15

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis, Lübnanlı yetkililere, halkın taleplerine cevap verecek bir hükümetin hızlı bir şekilde kurulması çağrısında bulundu.

Kubis, hükümetin, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gelen protesto gösterileri sonrası istifa etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Lübnan makamlarını, ülkede iktidar boşluğundan kaçınmaya ve hızlıca halkın taleplerine cevap verecek ve desteğini alacak bir hükümet kurmaya çağıran Kubis, hükümetin, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözebilecek güçte olmasının önemine işaret etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiğini duyurmuştu.

Patlamanın ardından "Hesap Günü" sloganlarıyla cumartesi Beyrut şehir merkezinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı protestoların üçüncü gününde Başbakan Hassan Diyab istifasını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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