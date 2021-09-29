BM: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ı aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor - Haberler
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BM: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ı aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BM: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ı aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor

Birlemiş Milletler (BM), Lübnan'da ikamet eden Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ının aşırı yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Birlemiş Milletler (BM), Lübnan'da ikamet eden Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ının aşırı yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Program (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumu hakkında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Yapılan ortak açıklamada, mültecilerin ülke içerisindeki durumuyla ilgili 2021 için yapılan değerlendirme raporunun sonucuna göre her 10 Suriyeli mültecinden 9'unun halen aşırı yoksulluk sınırında yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'daki ekonomik ve sosyal krizin içindeki mültecilerin, on yıldır hayata kalabilme mücadelesi verdiği ve temel ihtiyaçlarını dahi artık karşılayamaz durumda olduklarına dikkat çekildi.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan para birimi olan "Lira", 2020 itibariyle dolar karşısında yüzde 90'lık bir değer kaybetti.

Dolar kurundaki artış, ekonomik ve ardından gelen yakıt kriziyle birlikte resmi verilere göre ülkedeki enflasyonun yüzde 400 üzerine çıktı.

Ancak ülkedeki gerçek enflasyonun yüzde 700 civarında olduğu dile getiriliyor.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: BM: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ı aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor - Haberler
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