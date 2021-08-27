BM, Kuzey Kore'den "sınırı ihlal edenlere ateş etme emri" iddialarını yanıtlamasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, Kuzey Kore'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan kuzey sınırını geçen herhangi bir kişiyi gördüklerinde birliklerine ateş etme emri verip vermediği konusunda açıklama istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, Kuzey Kore'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan kuzey sınırını geçen herhangi bir kişiyi gördüklerinde birliklerine ateş etme emri verip vermediği konusunda açıklama istedi.

Yetkililer, internetten yayın yapan Daily NK gazetesinin haberinde yer alan ve kuzey sınırının kapatılmasını engelleyen eylemleri yasaklayan Ağustos 2020 tarihli bir bildiriden bahseden afişin fotoğrafına atıfta bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinde yayımlanan 23 Ağustos tarihli bir mektupta yetkililer, Kuzey Kore'ye izinsiz giriş yapan herhangi bir kişinin "koşulsuz olarak vurulacağı" belirtilen ve diğer ülkelerden, Yulu ve Tumen nehirlerinin Kuzey Kore tarafına izinsiz girenlerin "önceden uyarılmadan vurulacağı" yazan afişe ilişkin endişelerini ifade etti.

Güney Kore merkezli Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (Transitional Justice Working Group) aktivistlerinin, BM'den iddia edilen hamleler konusunda Kuzey Kore'ye baskı yapmasını istemesinden haftalar sonra gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey sınırındaki tampon bölgeye izinsiz girişe yönelik ateş etme politikasından olduğu kadar düşünce ve ifade özgürlüğü ve kültürel yaşama katılma hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınan eylemlere yargı güvencesi olmaksızın ölüm cezası verilmesinden de endişe duyuyoruz."

Mektupta ayrıca Kuzey Kore'den, ülkede Aralık 2020'de, Güney Kore ve diğer "düşman" ülkelerden kültürel içeriklerin ithalatı ve dağıtımı için ölüm cezasının öngörüldüğü bir yasa kabul edildiğine dair raporları doğrulaması talep edildi.

Raporlar, yine Daily NK'nin sözde yasayı açıklayan bir belgenin fotoğraflarını yayımlayan haberine dayandırıldı.

Kuzey Kore'den, iddia edilen yasa uyarınca gerçekleştirilen infazların sayısı hakkında bilgi vermesi istenen mektup, Kuzey Kore'deki insan hakları konusunda BM özel raportörü Tomas Quintana, yargısız, kısa yoldan veya keyfi infazlar özel raportörü Morris Tidball-Binz ile düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının geliştirilmesi ve korunması özel raportörü Irene Khan tarafından imzalandı.

İddiaları kamuoyu önünde kabul etmeyen Kuzey Kore'nin BM mektubuna yanıt verip vermeyeceği henüz belli olmazken, raportörler yanıt alınması durumunda yayınlayacaklarını belirtti.

Kuzey ile ilişkileri yürüten Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey'in aşırı sınır kontrolleri ve ölüm cezaları hakkındaki raporları doğrulayamadığını söyledi.

Bu yılki emekliliğinden önce ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Robert Abrams, Eylül 2020'de yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore'nin kaçakçıları uzak tutmak için Çin sınırına özel kuvvetler yerleştirdiğini ve askeri birliklerine virüsün ülkeye girmesini önlemeyi amaçlayan "ateşle öldür emri" verildiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı