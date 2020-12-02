BM: "İnsanlığın doğaya karşı savaşı, intihar girişimi"
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BM: "İnsanlığın doğaya karşı savaşı, intihar girişimi"

02.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:43
BM:

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlığın doğaya karşı verdiği savaşın "intihar girişimi" olduğunu, bozulan gezegenin onarımının sadece "ahlaki bir test" değil aynı zamanda 21. yüzyılda herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlığın doğaya karşı verdiği savaşın "intihar girişimi" olduğunu, bozulan gezegenin onarımının sadece "ahlaki bir test" değil aynı zamanda 21. yüzyılda herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.

Guterres, Columbia Üniversitesinde düzenlenen panelde, "Gezegenin Durumu" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Gezegenin bozulduğunu" ve dünyanın karşı karşıya kaldığı bu kaosun ana nedeninin insanların faaliyetleri olduğunu vurgulayan Guterres, biyoçeşitliliğin çöktüğünü, 1 milyon türün neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya kaldığını, çöllerin büyüdüğünü, sulak alanların kaybolduğunu ve her yıl 10 milyon hektar ormanın yok olduğunu aktardı.

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Guterres, "Hava ve su kirliliği yılda 9 milyon kişinin ölümüne neden oluyor ve bu rakam, pandeminin neden olduğu kayıplardan 6 kat daha fazla." dedi.

Bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olduğuna işaret eden Guterres, dünyanın aynı zamanda iklim felaketi ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

"Gezegen için bir aşı yok"

İnsanlığın doğaya karşı verdiği savaşın "intihar girişimi" olduğunu söyleyen Guterres, "bozulan gezegenin" onarımının sadece "ahlaki bir test" değil aynı zamanda 21. yüzyılda herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Gezegen için bir aşı yok. Doğanın bir kurtarıcıya ihtiyacı var." dedi.

Kaynakların artık bozulan gezegene daha fazla yük olacak şekilde kullanılamayacağına işaret eden Guterres, "yeşil düğmeye" basma ve dünya ekonomisini dönüştürme zamanı geldiğini söyledi.

Guterres, "Kovid-19 sonrası iyileşme ve gezegenin onarımı madalyonun iki yüzü olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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