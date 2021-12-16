BM insan hakları uzmanlarından Fas'a "Uygur Türkü İdris Hasan'ı iade etmeyin" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Fas hükümetini, Uygur Türkü İdris Hasan'ın "ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalma riskinin bulunduğu" Çin'e iade edilme kararını durdurmaya çağırdı.

BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain gibi isimlerin bulunduğu uzmanlar, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Fas'ta bir mahkemenin "terör" faaliyetleriyle suçlanan İdris Hasan isimli Uygur Türkünün Çin'e iade edilebileceği yönünde aldığı karara tepki gösterdi.

Açıklamada, mahkemenin aldığı iade kararından derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, aynı zamanda insan hakları savunucusu olan Hasan'ın Çin'e iade edilmesi durumunda "keyfi gözaltı, ortadan kaybolma, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza riskleriyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısı yaptı.

Açıklamada, Uygur Türkü Hasan'ın "işkence ve insanlık dışı muameleyle" karşılaşacağı Çin'e iadesinin uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

2012'den beri Türkiye'de yaşayan Uygur aktivist İdris Hasan 19 Temmuz'da Fas'a seyahati sırasında hakkındaki kırmızı bülten gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, Çin hükümetinin Fas ile arasındaki adli anlaşma uyarınca iadesi talep edilmişti.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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