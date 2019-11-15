15.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:52

BM Genel Sekreter Yardımcısı 11 milyonun üzerinde Suriyeli acil yardım bekliyor

ABD (DHA) ? Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de devam eden çatışmalar sebebiyle birçok sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bölgede 11 milyonun üzerinde kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lowcock, ABD'de bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki anlaşmazlıkların sivil halka zarar verdiğini ve acil yardım yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Lowcock konuşmasında şunları söyledi

'Suriye'deki çatışma devam ederken, geriye tek bir gerçek kalıyor; Suriye'deki halk, sekiz buçuk yıllık savaşın sonuçlarına katlanmayı sürdürüyor. Ülke genelinde 11 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu, öngörülen nüfusun da üzerinde. Bu yıla kadar Suriye'nin bütün bölgelerinde ayda yaklaşık 5.6 milyon kişiye ulaştık. Yardıma en çok ihtiyaç duyanlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Destek verdiğimiz çoğu bölge hükümet kontrolü altındaki yerler ve yardımlar hükümetin onayı ve hükümetle gerçekleştirilen koordinasyonla yapılıyor. Geçen haftalarda, ağırlıklı olarak İdlib'in güneyinde ve batısında olmak üzere hava ve kara saldırılarında bir artış izlendi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) yüksek sayıda sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son iki gündür İdlib ve komşu bölgelerde 100'ün üzerinde hava saldırısı gerçekleştiğine ilişkin bilgiler alıyoruz. OHCHR, 4 ve 6 Kasım'da dört ayrı sağlık merkezinin zarar gördüğünü duyurdu. 17 ve 22 Ekim'de hükümet tarafından varılan anlaşmalar sonrası saldırılar hafiflemiş olsa da çatışmalar, Ras al-Ain ve Tell Abiad bölgeleri başta olmak üzere sınır bölgelerinde devam ediyor. OHCHR, hava ve kara saldırıları, suikastlar ve silahlı kişilerin saldırıları sonucu 49 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.'

Suriye Arap Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Bashar Jaafari ise, bölge halkını etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasıgerektiğini, hükümete yönelik yaptırımların halkın temel ihtiyaçlarını

sağlamasına engel olduğunu vurguladı. Jaafari, şu değerlendirmeyi yaptı

'Suriye halkına yönelik tek taraflı zorlayıcı yaptırımlar kaldırılmalıdır. Bu yaptırımlar, birer ekonomik terörizm eylemleri ve Suriye halkını hedef alan toplu cezalardır. Yaptırımları uygulayanlar, bu kısıtlamaların Suriye halkı için olduğunu savunuyor. Suriye halkını süt, gıda, ilaç, sağlık bakımı ve hatta engelliler için tekerlekli sandalyeden mahrum bırakan, oldukça insani bir hareket, bunlar Lowcock'ın göremediği şeyler.?

Kaynak: DHA