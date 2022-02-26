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BM Genel Merkezinde Ukrayna bayrağı açtılar

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumu öncesi, Picasso'nun barışı simgeleyen Guernica tablosunun önünde Ukrayna bayrağı açtı.

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumu öncesi, Picasso'nun barışı simgeleyen Guernica tablosunun önünde Ukrayna bayrağı açtı. Çeşitli ülke diplomatları da Kislitsa'yla birlikte basına poz verdi.

BM Genel Merkezinde Ukrayna bayrağı açtılar

BM Genel Merkezinde Ukrayna bayrağı açtılar

BM Genel Merkezinde Ukrayna bayrağı açtılar

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Guernica, Ukrayna, Güncel, Haberler

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