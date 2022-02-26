BM Genel Merkezinde Ukrayna bayrağı açtılar
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumu öncesi, Picasso'nun barışı simgeleyen Guernica tablosunun önünde Ukrayna bayrağı açtı.
Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumu öncesi, Picasso'nun barışı simgeleyen Guernica tablosunun önünde Ukrayna bayrağı açtı. Çeşitli ülke diplomatları da Kislitsa'yla birlikte basına poz verdi.