BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirecek.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılanacak olan Bozkır, başta Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mesal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak.

Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanı olarak yapacağı bu son resmi ziyarette, Kuveyt'in çok taraflı diplomasi, insani çabalar, çatışmaların önlenmesi ve bölgesel meselelerdeki önemli rolüne odaklanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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