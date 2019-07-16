BM: 2018'de 770 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti

BM: 2018'de 770 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti

BM AIDS programı UNAIDS, 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Raporda, özellikle Afrika kıtasında yaşanan tıbbi gelişmeler sayesinde, 2010'dan bu yana AIDS'e bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısında yüzde 30'luk bir düşüş olduğu belirtildi

BM: 2018'de 770 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler AIDS programı (UNAIDS), 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, özellikle Afrika kıtasında alınan tıbbi önlemler sayesinde, 2010'dan bu yana AIDS'e bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısında yüzde 30'luk bir düşüş olduğu tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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