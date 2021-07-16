Blue Origin: Jeff Bezos'a ilk uzay yolculuğunda 18 yaşında bir genç eşlik edecek
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Blue Origin: Jeff Bezos'a ilk uzay yolculuğunda 18 yaşında bir genç eşlik edecek

Blue Origin: Jeff Bezos'a ilk uzay yolculuğunda 18 yaşında bir genç eşlik edecek
BBC - Haberler | Dünya

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a, 20 Temmuz'da kendi uzay şirketi Blue Origin'in aracı ile uzaya yapacağı ilk seyahatte eşlik edeceklerden birinin 18 yaşında bir genç olduğu açıklandı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a, 20 Temmuz'da kendi uzay şirketi Blue Origin'in aracı ile uzaya yapacağı ilk seyahatte, 18 yaşındaki Oliver Daemen'in de eşlik edeceği açıklandı.

Daemen böylece "uzaya çıkan en genç kişi" olacak.

Blue Origin'in ilk uzay yolculuğundaki boş yer, açık artırma ile 28 milyon dolara satılmıştı. Ancak bu koltuğu satın alan ve ismi açıklanmayan kişinin, "planlamadaki çakışmalar" nedeniyle yolculuğa çıkamayacağı belirtildi.

Bu kişi yerine yolculuğa çıkacak olan 18 yaşındaki Oliver, Somerset Capital Partners CEO'su Joes Daemen'in oğlu.

Joes Daemen, Blue Origin'in ikinci uzay yolculuğu için hak kazanmıştı ancak ilk uçuştaki koltuğu kazanan kişinin çekilmesiyle, bu yer Daemen'e verildi.

Daemen de hakkını fizik okuyan oğluna devrettiğini açıkladı.

Blue Origin, Daemen'in uzay yolculuğu için ne kadar para ödediğini açıklamadı.

Şirketin New Shepard roketinin Bezos ve kardeşi Mark dışındaki bir diğer yolcusu da 82 yaşındaki Wally Funk olacak. Funk da bu seyahatle, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını kazanacak.

Roket yeryüzünden yaklaşık 100 km yükseğe çıkacak ve yolcular yerçekimsiz ortamı deneyimleyecek. Roket paraşüt yardımıyla dünyaya inecek.

Yolculuğun toplamda yaklaşık 10 dakika sürmesi bekleniyor.

Bezos dünyanın en zengin insanlarından. 2000 yılında uzay şirketi Blue Origin'i kurmuş ve geçen ay da ilk uçuşa kardeşi Mark'la birlikte katılacağını açıklamıştı.

Geçen hafta da İngiliz milyarder Sir Richard Branson, kendi kurduğu Virgin Galactic roketiyle uzaya çıkmıştı.

BBC
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