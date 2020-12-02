Blu TV ücretsiz mi? Blu Tv 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?

Blu TV, son yaptığı açıklamada bu hafta sonu yani 5 ve 6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Ücretsiz olarak erişime açılacak olan Blu TV'de hangi diziler var? Blu TV ücretsiz mi? Blu TV üyelik ücreti ne kadar? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Blu Tv, son yıllarda en çok izlenen dijital dizi ve film kanallarından bir tanesidir. "Türkiye'nin İnternet Televizyonu" olarak yayın hayatına giren Blu Tv, dijital dizi ve film platformları arasında Türkiye'de sıklıkla takip edilmektedir. Masum, Saygı, 7Yüz, Çıplak, Bartu Ben ve Bozkır gibi büyük yerli yapımların sahibi Blu Tv, bu hafta sonu herkesin erişebilmesi için ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Normalde ücretli abonelikler satın alınarak girilen Blu Tv'de, bu hafta sonu tüm yapımları ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

BLU TV 5-6 ARALIK'TA ÜCRETSİZ!

Blu Tv, son yaptığı açıklamada bu hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı sonucunda bu hafta sonu insanların evde durması ve evde keyifli vakit geçirmesi adına Türkiye'nin İnternet Televizyonu Blu Tv'de üye olmadan ve para vermeden tüm film ve dizileri izleyebileceksiniz. Bunun için hiçbir abonelik ve fiyat yansıtması olmayacağı açıklandı. Bu hizmet şimdilik yalnızca bu hafta sonu için geçerli!

BLU TV DİZİ VE FİLMLERİ

Blu Tv'de izleyebileceğiniz bazı dizi ve filmler şöyledir: