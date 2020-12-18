Bloomberg HT frekans bilgileri! Bloomberg HT Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Bloomberg HT canlı izleme linki!
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Bloomberg HT frekans bilgileri! Bloomberg HT Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Bloomberg HT canlı izleme linki!

18.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:05
Bloomberg HT frekans bilgileri! Bloomberg HT Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Bloomberg HT canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Bloomberg HT'nin frekans bilgileri nedir? Bloomberg HT polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Bloomberg HT canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Bloomberg HT frekansı kaçtır? Bloomberg HT frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

BLOOMBERG HT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11053

Polarizasyon : YATAY (H)

Sembol Oranı : 8000

FEC : 3/4

BLOOMBERG HT CANLI İZLE

Bloomberg HT kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

BLOOMBERG HT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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