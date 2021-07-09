Bloom kimdir? Hangi çizgi film karakteridir? Twitter'da gündem olan Bloom nedir? Bloom ne demek?
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Bloom kimdir? Hangi çizgi film karakteridir? Twitter'da gündem olan Bloom nedir? Bloom ne demek?

Bloom kimdir? Hangi çizgi film karakteridir? Twitter'da gündem olan Bloom nedir? Bloom ne demek?
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Bloom, Twitter trendlerde ilk sıralarda göründü. Bunun ardından vatandaşlar Bloom ne demek? Bloom çizgi film karakteri mi? Bloom nedir? merak etti. Peki çizgi film karakteri Bloom kimdir, kaç yaşında? Bloom ne anlama geliyor? Bloom Türkçe anlamı nedir?

Bloom kimdir? Hangi çizgi film karakteridir? Bloom kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? Twitter trend olan Bloom hakkında bilgiler haberimizde...

BLOOM NE DEMEK?

Bloom İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı ise "Çiçek açmak, çiçeklenme, güzelleşmek" vb. anlamlarına gelmektedir.

BLOOM HANGİ ÇİZGİ FİLM KARAKTERİDİR?

Bloom, Winx Club üyelerinden birisidir. Bloom, Winx Club çizgi filminin en popüler karakterleri arasında geliyor.

BLOOM KİMDİR?

Bloom, 16 yaşındadır. Domino adlı gezegenin prensesi, ejderha ateşi gücüne sahip olan peri ve bu büyük gücün koruyucusudur. Kral Oritel ve Kraliçe Marion'un kızıdır.

Serinin başlarında 16 yaşındadır. "Ejder Ateşi" gücüne sahiptir. Dünya'dan geldiği sanılsa da aslında Domino'nun prensesidir. Ablası Daphne üç eski çağ cadısından korumak için Gardenia adlı bir şehire yollar, bir aile Bloom 'u bulur. Gerçek çocuklarıymış gibi severler. Sky erkek arkadaşıdır. Bloom, çok güzel, tatlı ve iyi kalpli bir kızdır. Gerçek annesini ve babasını ise Winx Kayıp Krallığın Sırrı adlı sinema filminde bulmuştur. Bloom'un, Daphne adlı birde ablası vardır. Ablası Daphne su perisidir, Bloom ise Evrenin en güçlü sihri olan Ejder Ateşi'ne sahiptir. Kiko, onun evcil hayvanıdır. Lockette ise pixie'sidir. En yakın arkadaşı Stella'dır. Pixie'si Locket'dir. Selkie'si Fire'dır. Peri havanı Alas'tır. Dönüşümleri sırayla: Magic Winx (1., 2. ve 3. sezon), Charmix (2. sezon), Enchantix (3., 4. ve 8. sezon ve 1. film), Peri tozu (3. sezon), Mini Winx (4.sezon), Believix (4. ve 5. sezon ve 2. film), Speedix (4. sezon), Tracix(4. sezon), Zoomix(4. sezon), Sophix(4. sezon), Lovix (4. sezon), Harmonix (5. sezon), Sirenix (5., 6. ve 8. sezon), Bloomix (6.-7. sezon) ve Mythix (6. sezon), Butterflix (7. ve 8. sezon) Tynix (7. sezon), Dreamix (World of Winx), Onyrix (World of Winx), Cosmix (8. Sezon). Bloom boş vakitlerinde cupcake ve pizza yapmaya bayılır.

BLOOM BİYOGRAFİSİ

Bloom, daha küçük bir bebekken gezegeni Domino, 3 cadı tarafından saldırıya uğrar. Ablası Dafne, cadıların peşinde olduğu Bloom'u son anda başka bir gezegene yollar, ölür ve bir göle hapsolur. Bloom, dünyada, sahip olduğu ejderha ateşinin farkında olmadan, ona çok iyi olan bir aile ile yaşar. Bir gün Stella'yı bir devle savaşırken gören Bloom, gücünü açığa çıkarır ve bir peri olduğunu öğrenir. Stella ile birlikte "Alfea" adlı peri kolejine giderler ve burada winxi kurarlar. Daha sonra Bloom, gerçek anne ve babasını arar, bu süre içinde birçok macera yaşar.En iyi arkadaşı Stella'dır.

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Bloom kimdir? Hangi çizgi film karakteridir? Twitter'da gündem olan Bloom nedir? Bloom ne demek? - Haberler
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