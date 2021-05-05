Blizzard'ın oyuncu sayısı düşmeye devam ediyor!

Candy Crush ve Call of Duty gibi yapımların çıktığı Activision Blizzard, finansal sonuçlarını açıkladığı raporda oyuncu sayılarını kullanıcılar ile paylaştı. Blizzard'ın oyuncu sayısı son üç yılda %29 düşüş gösterdi.

Blizzard, 2021'in ilk zamanlarında 27 milyon oyuncu sayısına sahipti. 2018'in ilk zamanlarıdna ise 38 milyon oyuncu sayısına sahipti. Ve o zamandan bu zamana kadar bakıldığı zaman %29 oranında düşüş yaşandı.

ACTIVISION BLIZZARD OYUN GELİŞTİRİRKEN, OYUNCU SAYISI DÜŞÜYOR

Activision Blizzard, beş yıl içinde bitirmiş halde bir oyun kullanıcılara sunmadı. Fakat şirket son birkaç yılda oyun gelişimini ikiye katladığını ve 30 yıllık tarihlerinde aynı anda en fazla oyun geliştirdikleri dönemde oldukları bilgisini paylaşıyor.

Son üç yılda Call of Duty'nin aylık kullanıcısı sayısı 21 milyondan 150 milyona çıktı ve Candy Crush yapımcısı King'in aylık kullanıcı sayısı da 285 milyondan 258 milyona düştü.

Activision Blizzard'ın 2018'in ilk zamanlarında 374 milyon olan toplam kullanıcı sayısı 2021'in ilk zamanlarında 435 milyondu. %16'dan fazla bir artış yaşanmış durumda.